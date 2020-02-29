В пятницу в Норфолке состоялась церемония взвешивания участников турнира UFC Fight Night 169. Итоги взвешивания закончились неожиданно.

В поединке за вакантный пояс чемпиона организации в наилегчайшем весе между Джозефом Бенавидесом и Дейвисоном Фигередо последний не попал в необходимые рамки. Бразилец не уложился в требуемую весовую категорию, показав перевес на 2,5 фунта (1,133 кг).

Атлетическая комиссия штата предложила ему взять дополнительный час для сгонки веса, но Фигередо не стал это делать. Тем самым, бразилец лишился возможности завоевать чемпионский пояс UFC. Помимо этого он отдаст 30 процентов гонорара Бенавидесу.

Таким образом, Фигередо лишился возможности завоевать чемпионский пояс UFC. Вдобавок он отдаст 30 процентов гонорара Бенавидесу.

Не смог уложиться в полулегкий вес Грант Доусон — его перевес составил 3,5 фунта (1,587 кг). Доусон также отдаст тридцать процентов гонорара его сопернику Дэррику Миннеру.