Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о своих ожиданиях от матча двадцатого тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».

По мнению Ерохина, это матч повышенной интенсивности и лег точно не будет. «Локо», по словам Ерохина, конкурент «Зенита» в таблице и просто они не сдадутся.

Читаю интервью ребят из других команд и понимаю, насколько они заряжены именно на «Зенит». Так что матч против «Локо» — суперважный и с точки зрения психологии, не только таблицы.Думаю, мы все подготовились. В последних товарищеских матчах все ребята сыграли по 90 минут, все уже в форме», — цитирует Ерохина «Чемпионат».

«Зенит» и «Локомотив» сыграют в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 29 февраля, начало матча в 19:00 по московскому времени.