Представитель Южной Кореи бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин отмечает, что Александр Логинов должен был извиниться за применение допинга сразу после своей дисквалификации.

По словм Лапшина, он изначально не понимал его позицию закрыться. Лапшин считает, что отбыв срок, надо было сказать — «было дело, грешен, теперь чистый, осознал».

— Извинения пошли бы на пользу ему самому. Я по крайней мере поступил бы так. Сделал бы шаг навстречу. Может, какую-то разъяснительную работу стал проводить или лекции читать с позиций своего опыта.

При этом Лапшин не знает — жертва Логинова или преступник. Лапшин сомневается: возможно Логинов действительно ничего не знал, во что, по его словам, поверить сложно.

Напомним, Александр Логинов взял на чемпионате мира золото в спринте и бронзу в пасьюте, однако отказался участвовать в масс-старте после инцидента с полицией.