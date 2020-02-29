Нападающий «Зенита» Сердар Азмун пропустит матч двадцатого тура РПЛ с «Локомотивом». По информации Sport 24, иранский форвард не сыграет по причине болезни.

Ранее проходила информация, что из-за травмы в матче с «Локомотивом» не сыграет нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба.

Встреча «Зенит» — «Локомотив» состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 29 февраля. Начало игры в 19:00 по московскому времени.

Напомним, Азмун перешел в «Зенит год назад перед возобновлением чемпионата России 2019.

В «Зените» он стал чемпионом России, досрочно завоевав трофей в концовке прошлого сезона. Всю взрослую карьеру иранец отыграл в России. Он начинал в казанском «Рубине», из которого был арендован в «Ростов». Затем он перешел в «Ростов» в рамках полноценного трансфера, но спустя год вернулся в казанскую команду. В составе «Зенита» Азмун провел тридцать матчей.