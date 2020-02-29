Екатерина Халиуллина, которая является первым тренером российского Александра Логинова, опровергла информацию, что не общается со спортсменом. По словам специалиста, возникло недоразумение.

По словам Халиуллиной, журналист, с которым она общалась, неправильно ее понял, перевернув всё с ног на голову. Интервьюер написал, что тренер не поддерживает контактов с Логиновым, вынеся это в заголовок.

«Когда это прочитала, расплакалась. И Саше тоже было неприятно. Объяснила ему ситуацию. К счастью, он меня понял. В тот день, когда давала интервью, проходили юниорские соревнования, которые требуют много внимания, я думала о них. Плюс это было до чемпионата мира в Италии, давать какую-то оценку, прогнозы до турнира не хотела. Тем более что после допингового скандала я вообще стараюсь избегать комментариев. Вот и сказала, что не хочу говорить об этом», — приводит слова Халиуллиной «Советский спорт».

По ее словам, тренер в хороших отношения с Александром и они не ссорились. Однако сейчас они общаются реже в силу объективных причин.