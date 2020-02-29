Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, в связи с чем он забрал свого 14-летнего сына из Академии петербургского клуба. По словам Малафеева, на это были причины.

Занимаясь в Академии, у Максима не чувствался прогресс. Семья начала сомневаться, а нужен ли ему футбол. Малафеев расказал, что когда Максим пошел в школу, у него стало уходить много времени на дорогу до Академии, что было очень накладно и уходило много сил и энергии и это сказывалось на тренировочном процессе. Малафеев отметил, что ему было важно создать для сына все условия, чтобы он мог успевать концентрироваться и подходить к тренировкам с нужным настроем.

«Мы перевели его в ФК «Локомотив» (СПб), так как их академия находится рядом с домом, к тому же в «Локомотиве» не было такой сильной конкуренции и Максим получал больше игровой практики. Перейдя в команду, где практики больше, мы стали быстрее прогрессировать!», — написал Малафеев в фэйсбуке.

Малафеев отметил, что стало намного удобнее из-за расстояния до дома, а также сын стал проводить больше матчей.