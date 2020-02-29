Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту и двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков рассказал, что потерял доверие к Международному союзу биатлонистов (IBU) после истории с обысками в гостиничном номере Александра Логинова на чемпионате мира в итальянской Антерсельве

Чепиков считает, что эти обыски помешали выступлению лидера российской сборной на чемпионате мира, поскольку, если бы их не было, Логинов не стал бы отказываться от гонки. По мнению Чепикова, никаких обоснованных причин для этих проверок и чтобы будить спортсменов ночью, — не было.

Чепиков считает, что это была борьба не с допингом, а с лидером российского биатлона — кому-то не хочется, чтобы звучал российский гимн.

Лично у меня уже нет доверия к IBU, я даже не знаю, какие дипломатические отношения возможны в дальнейшем. Ясно, что наши спортсмены все равно будут выступать, многие болельщики любят этот вид спорта, но, на мой взгляд, в текущей ситуации мы не сможем добиться каких-то позитивных перспектив в ближайшем будущем, в том числе и по критериям, которые они нам выставляют, где мы всегда будем виноваты, сколько бы штрафов ни заплатили», — приводит слова Чепикова ТАСС.

Чепиков отметил, что в СБР ждут ответа от IBU на их позицию по Логинову.