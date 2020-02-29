Боец MMA Александр Емельяненко показал, как будет побеждать средневеса АСА Магомеда Исмаилова. Емельяненко показал, как будет делать это на примере футбольного мяча.

«Сейчас я приблизительно покажу, что будет происходить у меня на ринге с лысым. Вот она, лысая голова. Вот так голова лысого будет летать по рингу. Готовься, лысый, готовься», – сказал Емельяненко.

Отметим, бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым состоится в рамках турнира АСА 107 3 апреля 2020 года.

За свою карьеру Емельяненко провел 36 боев в смешанных единоборствах и одержал 28 побед, из них 20 — нокаутом. В его пассиве семь поражений, один бой завершился вничью.