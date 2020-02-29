Российский биатлонист Матвей Елисеев стал победителем мужской спринтерской гонки на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах. Матвей слопал дистанцию в десять километров за 23 минуты и 46,4 секунд. На стрельбище он сделал один промах на двух огневых рубежах.

Вторым был представитель Латвии Андрей Расторгуев, отставший на четыре секунды и допустивший один промах. Замкнул тройку призеров норвежский биатлонист Александер Фьелд Андерсен, сделавший промах и отставший больше чем двадцать секунд.

Другие россияне тоже были в десятке: пятый — Сергей Бочарников, восьмой — Карим Халили, девятый — Кирилл Стрельцов. Никита Поршнев был одиннадцатый, Василий Томшин — 27-й, Эдуард Латыпов — 28-й.

26-летний Елисеев стал двукратным чемпионом Европы: свое первое золото он взял в 2016 году в смешанной эстафете.