Олимпийская чемпионка Сочи в одиночном катании анонсировала передачу со своим участием. В ней она расскажет, что происходило в последнее время с ее здоровьем.

Передача «Судьба человека» выйдет в эфир на канале «Россия» в понедельник в 11.45. Как уверяют авторы программы, Аделина сделает «сенсационное признание».

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка Аделина Сотникова была госпитализирована в одну из больниц Москвы. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», госпитализация спортсменки была плановой, причиной стал остеохондроз.

Напомним, Аделина Сотникова не объявляла о завершении карьеры, однако не участвует в соревнованиях уже несколько лет. Фигуристка активно участвует в различных телепроектах и ледовых шоу.