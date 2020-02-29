Норвежская лыжница Тереза Йохауг одержала победу на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Победу она добыла в женской индивидуальной гонке на 10 километров классическим стилем. Серебро взяла шведка Эбба Андерсон. Третье место застолбила за собой Криста Пярмякоски из Финляндии.

Тереза Йохауг. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Лучшей из россиянок была Наталья Непряева, занявшее шестое место. Остальные россиянки были значительно хуже — Алиса Жамбалова была семнадцатой. Яна Кирпиченко оказалась двадцатой. Лидия Дуркина заняла 26-е место. Анна Нечавская стала тридцатой. Анна Жеребятьева — на 38-м месте.