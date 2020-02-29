Норвежская лыжница Тереза Йохауг одержала победу на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Победу она добыла в женской индивидуальной гонке на 10 километров классическим стилем. Серебро взяла шведка Эбба Андерсон. Третье место застолбила за собой Криста Пярмякоски из Финляндии.

Лучшей из россиянок была Наталья Непряева, занявшее шестое место. Остальные россиянки были значительно хуже — Алиса Жамбалова была семнадцатой. Яна Кирпиченко оказалась двадцатой. Лидия Дуркина заняла 26-е место. Анна Нечавская стала тридцатой. Анна Жеребятьева — на 38-м месте.