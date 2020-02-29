В Санкт-Петербурге состоялся мастер-класс бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева. Мероприятие прошло сегодня, 29 февраля, в Центральном зале Спортивной Федерации Бокса.

Встреча с Валуевым объединила юных спортсменов, занимающих боксом и прошлат в виде стандартной боксерской тренировки.

В ходе мастер-класса Валуев рассказал, как правильно ставить удар и защищаться.

После окончания мастер-класса состоялся автограф сессия знаменитого боксера.

Петербургская федерация бокса уже не в первый раз организует встречи и мастер-классы с ведущими спортсменами. В прошлом году Северную столицу посетил абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории Рой Джонс младший, а также Александр Поветкин и Денис Лебедев.