Российский биатлонист Матвей Елисеев, выиграв спринтерскую гонку на чемпионате Европы в Белоруссии, поддержал Александра Логинова, к которому во время ЧМ в Антхольце пришла в номер итальянская полиция и провела обыск. По мнению Елисеева, ситуация — из ряда вон.

«Тяжело находиться под таким давлением. Поддерживаем Александра. Но это сложно делать, потому что мы не юристы. Саша очень сильный. Думаю, что он справится. Мы ждем от него лучших результатов», — приводит слова Елисеева «Матч ТВ».

Елисеев, очень довольной победой в спринте на чемпионате Европы, также рассказал про будущий пасьют. По его словам, он хочет убежать от молодых — силы на это еще есть.