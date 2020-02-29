Российский комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о том, что он не исключает, что этап Кубка мира по биатлону может быть отменен из-за эпидемии коронаавируса. Седьмой этап Кубка мира пройдет в Чехии. Первоначальные сроки — с 5 по 8 марта.

«Премьер-министр Чехии заявил, что с учетом наплыва итальянских болельщиков не исключено, что этап Кубка мира будет не перенесен, а именно отменен», — рассказал Губерниева на Матч ТВ.

Отметим, что вспышка заболевания из-за коронавируса была отмечена в конце декабря 2019 года в 12-миллионном китайском Ухане. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, в том числе в Италии и России. Из-за вируса уже отменены некоторые матчи чемпионата Италии.