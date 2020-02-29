Петербургский «Зенит» начал домашний матч против московского «Локомотива» в 20-м туре Тинькофф Российской Премьер-лиги. Игра проходит на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из города Дмитров. На всех матчах второго круга чемпионата России будет работать система видеоповторов. Арбитром системы ВАР в матче «Зенита» будет Сергей Иванов.

Отметим, ранее сообщалось, что команду гостей на матче поддержат до трех тысяч болельщиков. В первом круге победу одержал «Локомотив» со счетом 1:0.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков. Команда Сергея Семака в 19 турах одержала 14 побед и уступила соперникам лишь дважды. «Локомотив» с 34 очками идет на пятой строчке.