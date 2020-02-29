Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 километров с раздельного старта классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти, Финляндия.

Победу в гонке одержал представитель Финляндии Ииво Нисканен. Он преодолел дистанцию за 32 минуты и 15 секунд. На финише Большунов проиграл ему всего 10,1 секунды. Третье место занял норвежец Ханс Кристер Холунд, уступивший уже 28 секунд.

В топ-10 по итогам гонки вошли еще трое российских лыжников. Илья Семиков финишировал четвертым, Александр Бессмертных показал девятое время, Иван Якимушкин — десятое.

Отметим, соперник Большунова в общем зачете Йоханнес Клэбо из Норвегии финишировал с 8-м результатом. Разрыв между Клэбо и Большуновым в общем зачете Кубка мира возрос до 465 очков — россиянин идет лидером.