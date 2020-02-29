Российский лыжник Александр Большунов пропустит эстафету на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти.

Информацию об этом сообщает телеграм-канал «На 25-м километре». О своем решении не выступать в эстафете Большунов сообщил после финиша гонки классическим стилем на 15 километров, которая состоялась в Лахти сегодня, 29 февраля.

Напомним, ранее тренер Александра Большунова Юрий Бородавко говорил, что участие лыжника в эстафете под вопросом, поскольку Большунову необходимо аккумулировать силы из-за очень плотного графика. Решение о неучастии в эстафете было принято на месте.

Мужская эстафета 4 по 7,5 километров состоится завтра, 1 марта, начало гонки назначено на 13:30 по московскому времени.