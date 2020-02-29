Московский ЦСКА сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 20-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги. Игра прошла в Москве на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме команды голов не забили. Во второй половине встречи счет открыл полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви с передачи Дениса Кулакова. Эпизод произошел на 72-й минуте встречи.

Команда Дмитрия Парфенова одержала бы в матче победу, однако футболисты ЦСКА смогли свести матч к ничейному результату в добавленное время. На 90+1 минуте спасительный мяч забил защитник Марио Фернандес.

ЦСКА поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, сравнявшись по очкам с «Краснодаром», который имеет матч в запасе. «Урал» идет на 6-м месте, команда набрала за 20 туров 25 очков.