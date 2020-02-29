Российские биатлонистки неудачно выступили в спринтерской гонке на открытом чемпионате Европы по биатлону в Раубичах, Белоруссия.

Победу в гонке на 7,5 километров одержала шведка Элизабет Хёгберг, ее результат — 22 минуты и 39 секунд, один промах в пассиве. Второе место у норвежки Иды Лиен, она с нулем промахов проиграла 14 секунд. Ирина Кривко из Белоруссии — с бронзой, она допустила один промах.

Лучший результат из россиянок показала Кристина Резцова. Она стала четвертой, проиграв лидеру чуть более 20 секунд и была точна на рубеже. Далее — результаты не очень удачные. Екатерина Глазырина заняла 22-е место (2 промаха), Ульяна Кайшева — 23-е (1 промах). Анастасия Поршнева финишировала 26-й, Виктория Сливко — 41-я, Валерия Васнецова — 59-я.

Завтра, 1 марта, чемпионат Европы по биатлону завершится двумя гонками преследования.