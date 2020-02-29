Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о том, почему ей не удалось войти в тройку призерок спринта на чемпионате Европы по биатлону.

В прямом эфире на «Матч ТВ» Резцова заявила, что ее проигрыш ногами начался со второго круга из-за грязной трассы, лыжи очень быстро набирали влагу.

«Очень много проиграла на подъеме первом, но у меня были силы для того, чтобы отыграть. Нету хороших лыж на такую погоду, выбираем лучшее из тех, что есть, но они заметно хуже, чем у тех же белорусок», — сказала Резцова, добавив, что с каждым кругом лыжи постепенно переставали работать.

«Нужно получше чуть-чуть лыжи найти и все», — заключила биатлонистка.

Напомним, в спринтерской гонке Кристина Резцова заняла 4-е место.