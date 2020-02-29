Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал мнение о том, что лидерам мужской сборной России по биатлону стоит больше тренироваться.

Слова Тихонова цитирует агентство Р-Спорт. «Логинова надо запрячь по полной программе. Как и Матвея Елисеева. Лошадиные шоры им на глаза надеть, и вперед!», — сказал эксперт, добавив, что если биатлонистам не понравится, то отправить их нужно на самостоятельную подготовку.

«Зарабатывай и плати сам, как это во всем мире делается», — сказал Тихонов, добавив, что если в руководстве СБР и тренерском штабе сборной России случатся какие-то изменения, то можно будет собрать неплохую команду.

Напомним, Александр Логинов взял золото и бронзу на ЧМ по биатлону в Антхольце, Матвей Елисеев выиграл спринт на ЧЕ по биатлону в Раубичах.