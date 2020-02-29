Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о том, в чем причина неудач Ульяны Кайшевой, которую он тренирует с 2017 года.

«Мне говорят, что я взял ее чемпионкой России и убил. Но нет, со мной она отобралась на Олимпиаду, заезжала в топ-10 Кубка мира, выиграла спринт на ЧР», — заявил Норицын, добавив, что из года в год спортсменка показывает одну и ту же динамику, проваливает ноябрь и отборы, но хорошо выступает в декабре.

«В ноябре-2017 мы не бежали отбор, но и тогда Ульяна тяжело провела контрольную тренировку в Бейтостолене. А 10 дней спустя впервые выиграла гонку на Кубке IBU», — привел пример тренер, добавив, что форма спортсменки пришла с помощью стартов.

Напомним, Ульяна Кайшева сейчас выступает за резервную сборную России, на чемпионате Европы в Раубичах она заняла 23-е место в спринте.