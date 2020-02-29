Российская лыжница Наталья Непряева поделилась мнением по поводу своего выступления в гонке на 10 километров на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Слова Непряевой цитирует портал РИА Новости. «Пока что очень тяжелое состояние после болезни. Надеюсь, что эта гонка станет разминкой, уверена, что дальше будет лучше», — сказала лыжница, добавив, что потихоньку к ней возвращается то состояние, в котором она была до болезни.

Непряева выразила надежду на то, что к этапу в Норвегии будет в более хороших кондициях. По мнению лыжницы, шестое место — это неплохой результат, но ей хотелось бы быть выше. «Надеюсь, что наберу форму к последним гонкам», — сказала Непряева.

Напомним, гонку с раздельного старта на 10 километров классическим стилем в Лахти выиграла Тереза Йохауг, у Натальи Непряевой — шестое место.