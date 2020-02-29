Слушания в Спортивном арбитражном суде CAS в Цюрихе, Швейцария, по допинговому делу трех российских биатлонисток пройдут в закрытом режиме.

Информацию об этом сообщает агентство ТАСС. Пресс-служба CAS озвучила причину такого решения — слушания не будут открыты для прессы в связи со вспышкой коронавируса в Швейцарии.

Напомним, 2 и 3 марта в Цюрихе пройдут слушания по допинговому делу Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Спортсменки оспаривают в суде санкции Международного олимпийского комитета, согласно которым биатлонисток пожизненно дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правила на Олимпиаде в Сочи.

Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Яна Романова и Екатерина Шумилова выиграли на Олимпиаде в Сочи серебро в женской эстафетной гонке. Позже их результаты были аннулированы после показаний экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.