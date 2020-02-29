Российский лыжник Александр Большунов высказал мнение по поводу своего выступления на этапе Кубка мира в Лахти, Финляндия.

Слова лыжника цитирует портал РИА Новости.

«Рад что получилось сегодня заехать вторым. Конечно, немного проиграл Нисканену, но считаю, что проигрыш связан чуть-чуть с тем, что на последнем круге хуже поехали лыжи», — сказал Большунов, добавив, что его обрадовало то, что он смог сражаться за победу после плохой последней гонки на «Ски Туре».

Напомним, Александр Большунов стал вторым по итогам гонки на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти. Первое место занял финн Ииво Нисканен, ему Большунов уступил на финише около 10 секунд.

Отметим, Александр Большунов не примет участие в завтрашней мужской эстафете 4х7,5 км.