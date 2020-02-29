Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал информацию о том, что у него есть конфликт с тренерами из штаба сборной России по биатлону.

Слова биатлониста приводит портал News.ru. «Я, честно говоря, был немного в шоке и Аня (жена) тоже. Ничего подобного не было, поэтому не знаю, откуда это пошло», — сказал биатлонист, добавив, что друзья и знакомые начали спрашивать у него, что Елисеев натворил.

Также биатлонист спрашивал тренеров, откуда пошла информация о конфликте, и ему не сообщили ничего конкретного. Резкие высказывания эксперта Дмитрия Васильева Елисеев прокомментировал так: «Сложно ориентироваться на мнение человека, который ни на одной тренировке не присутствовал».

Напомним, ранее Дмитрий Васильев заявлял о том, что Матвей Елисеев хамит тренерам, а его поведение вызывает вопросы.