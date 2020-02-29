Мадридский «Реал» на своем поле сегодня, 1 марта, примет «Барселону» в матче в рамках 26-го тура чемпионата Испании по футболу.

Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом, помогать ему будут Пау Себрьян Дэвис и Икер де Франсиско Грихальба.

Матч этих команд в первом круге чемпионата Испании по футболу завершился нулевой ничьей. Игру перенесли с октября на декабрь в связи с беспорядками в Каталонии.

После 25 сыгранных туров первое место в турнирной таблице удерживает «Барселона», набравшая 55 очков и одержавшая 17 побед. «Реал» отстает на два очка и идет на втором месте, у команды 15 побед за сезон и 53 очка.