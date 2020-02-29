Петербургский «Зенит» объявил состав на матч 20-го тура Российской Премьер-лиги против московского «Локомотива».

Матч пройдет на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

В воротах «Зенита» место займет Андрей Лунёв, в защите сыграют Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий и Дуглас Сантос. Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Алексей Сутормин и Вильмар Барриос. В нападении в отсутствие Артема Дзюбы и Сердара Азмуна выступят Себастьян Дриусси и Малком.

«Локомотив» выставил в ворота Гильерме, в защиту — Станислава Магкеева, Соломона Кверквелию, Ведрана Чорлуку и Бенедикта Хёведеса. В полузащите сыграют Владислав Игнатьев, Гжегож Крыховяк, Виталий Баринов, в атаке — Алексей Миранчук, Жоау Мариу, Эдер.