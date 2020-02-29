Президент Российского футбольного союза Александр Дюков дал свой комментарий по поводу возможного расширения Российской Премьер-лиги до 18 команд.

В эфире «Матч ТВ» Дюков обозначил позицию РФС — клубы должны играть больше матчей. «Была поставлена задача — разработать формат, который бы увеличил количество матчей. Но нам нужны игры большей интенсивности и большей коммерческой привлекательности», — сказал Дюков, отметив, что вариант с 18 командами всерьез не рассматривали, поскольку он не приведет к росту доходов клубов.