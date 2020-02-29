Московский «Спартак» обыграл «Динамо» в матче 20-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «ВТБ-Арена» в Петровском парке и завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых.

Главным арбитром встречи был Сергей Карасев, ему ассистировали Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

«Спартак» забил в этом московском дерби по голу в каждом из таймов. На 29-й минуте счет в матче открыл полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев.

Во втором тайме преимущество «Спартака» удвоил Роман Зобнин, забивший за «Спартак» впервые с апреля 2019 года. Передачу на него отдал Зелимхан Бакаев.

«Спартак» поднялся на 9-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков и прервав серию из двух поражений. «Динамо», наоборот, опустился на 10-ю строчку, проиграв во втором туре подряд.