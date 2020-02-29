В финском Лахти сегодня, 29 февраля, стартовал этап Кубка мира по лыжным гонкам. Женщины и мужчины пробежали индивидуальные гонки классическим стилем.

Первыми на трассу вышли женщины, которые преодолели дистанцию в 10 километров. Лучшая из россиянок Наталья Непряева финишировала лишь на шестой строчке. Алиса Жамбалова финишировала 17-й, Яна Кирпиченко — 20-й. Победу в гонке ожидаемо одержала норвежка Тереза Йохауг.

Затем прошла мужская индивидуальная гонка на 15 километров. Александр Большунов стал вторым, уступив 10 секунд Ииво Нисканену. В топ-10 по итогам гонки вошли еще трое российских лыжников. Илья Семиков финишировал четвертым, Александр Бессмертных показал девятое время, Иван Якимушкин — десятое.

Лучшие фото с женской гонки на 10 километров — в фоторепортаже Nevasport.