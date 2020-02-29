Болельщики петербургского «Зенита» с объединенного фанатского виража устроили большой перформанс перед игрой команды с московским «Локомотивом» в 20-м туре Тинькофф РПЛ.

Игра является первой после зимней паузы в сезоне, встреча в Петербурге на «Газпром-Арене» стартовала в 19:00 по московскому времени. Состав на игру можно увидеть здесь. Пока счет в матче 0:0.

Болельщики вывесили перед игрой масштабный баннер с изображением самой «Газпром-Арены», главного тренера «Зенита» Сергея Семака, а также болельщика в майке «Виража». На этой неделе Семак отметил 44-летие.

Напомним, сейчас «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, за 19 туров команда Сергея Семака набрала 45 очков. У «Локо» сейчас 34 очка, команда Юрия Семина — на пятом месте.