На открытом чемпионате Европы по биатлону сегодня, 1 марта, состоится мужская гонка преследования.

Начало гонки назначено на 12:30 по московскому времени. Спортсмены побегут дистанцию в 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт-листы на пасьют формировались по итогам спринта.

Первым будет стартовать россиянин Матвей Елисеев, накануне выигравший спринтерскую гонку на 10 км. Вторым спустя четыре секунды в гонку уйдет латвиец Андрей Расторгуев. Карим Халили будет стартовать 8-м, Кирилл Стрельцов — 9-м. Никита Поршнев уйдет в гонку 11-м.

Под 27-м номером будет стартовать Василий Томшин, под 28-м — Эдуард Латыпов.

Напомним, на чемпионате Европы Россия завоевала два золота и одно серебро. В миксте сборная России стала второй, Евгения Павлова взяла золото в суперспринте, Матвей Елисеев — в спринте.