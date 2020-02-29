«Зенит» и «Локомотив не открыли счет. Сёмина удалили на 25-й минуте

Петербургский «Зенит» играет вничью с «Локомотивом» в первом матче после зимней паузы в Тинькофф РПЛ.

Встреча проходит на «Газпром-Арене», сейчас счет в матче 0:0.

«Зенит» за весь первый тайм нанес по воротам соперника 5 ударов, «Локомотив» ответил на это семью ударами. Ни одного удара не пришлось в створ ворот

С 25-й минуты «Локомотив» ведет игру без главного тренера. За такое короткое время наставник «Локо» Юрий Семин получил две желтые карточки за разговоры с судьей и вынужден был уйти в подтрибунное помещение.