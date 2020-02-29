Российский лыжник Александр Большунов досрочно одержал победу в дистанционном зачете Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2019/20, взяв первый малый хрустальный глобус.

За несколько этапов Кубка мира до конца сезона Большунов стал недосягаем для преследователей: он набрал 1145 очков за 18 дистанционных гонок текущего сезона, его ближайший конкурент из Норвегии Шюр Рёте к этому моменту взял лишь 776 очков.

До конца сезона осталось несколько дистанционных гонок, в том числе, марафон на этапе в Осло.

В прошлом году Александр Большунов также выиграл малый хрустальный глобус в дистанционном зачете.

Сегодня, 29 февраля, Александр Большунов завоевал серебро на этапе Кубка мира в Лахти, прийдя к финишу вторым в гонке с раздельным стартом на 15 км классическим стилем.