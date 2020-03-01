На чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах сегодня, 1 марта, пройдет женская гонка преследования.

Начало гонки запланировано на 14:30 по московскому времени.

Первой из россиянок на дистанцию уйдет Кристина Резцова, занявшая в спринте 4-е место. Она будет проигрывать на старте лидеру из сборной Швеции Элизабет Хёгберг около 20 секунд. Под 22-м номером будет стартовать Екатерина Глазырина, сразу за ней — Ульяна Кайшева. Под 27-м номером убежит в гонку Анастасия Поршнева.

Затем под 41-м номером в гонку убежит Виктория Сливко. Валерия Васнецова попала в пасьют под предспоследним, 59-м стартовым номером.

Ранее на чемпионате Европы золото завоевала Евгения Павлова, ставшая первой в суперспринте.