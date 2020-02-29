Стало известно, в каком составе побегут эстафетные гонки российские лыжники на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Списки участников появились на официальном сайте FIS.

В женской гонке Россия выставила два состава. За первую команду России выступят Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко. Вторую команду России представят в гонке Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Анна Нечаевская и Диана Головань.

Мужская сборная России также побежит эстафетную гонку двумя составами. За первую команду побегут Илья Семиков, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Андрей Мельниченко. Вторую сборную России исполнил Андрей Собакарев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Артем Мальцев. Лидер сборной России Александр Большунов гонку пропустит, так как ему необходимо поберечь силы.