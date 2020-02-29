Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о том, как в IBU отнеслись к ситуации с обысками в номере Александра Логинова на ЧМ по биатлону в Антхольце.

Слова Драчева цитирует агентство ТАСС. По мнению Драчева, извинения перед Логиновым и СБР — не самое главное, что требуется от Международного союза биатлонистов.

«Понятное дело, что они тоже все шокированы этой ситуацией. Это самый основной момент, потому что никто из них не ожидал таких действий и последствий», — сказал Драчев, отметив, что СБР и IBU договорились о постоянной работе и обмене информацией. По словам главы СБР, организации будут работать над исправлением ситуации онлайн.

Напомним, перед мужской эстафетой на ЧМ по биатлону в номер Александра Логинова ворвалась итальянская полиция, которая провела обыск в связи с подозрением в допинге и нарушением личного тренера биатлониста Александра Касперовича.