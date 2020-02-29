Стала известна официальная посещаемость матча петербургского «Зенита» с московским «Локомтивом» в рамках 20-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги.

Встреча сейчас проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», счет в матче 0:0.

На игру пришло в общей сложности 51463 зрителя, такие данные сообщает официальный «Твиттер» стадиона.

Напомним, с 25-й минуты «Локомотив» ведет игру без главного тренера. За такое короткое время наставник «Локо» Юрий Семин получил две желтые карточки за разговоры с судьей.

Сейчас «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, за 19 туров команда набрала 45 очков, оторвавшись от ближайших преследователей на 10 баллов. У «Локо» сейчас 34 очка, команда Юрия Семина идет на пятом месте.