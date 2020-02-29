Петербургский «Зенит» вничью сыграл с московским «Локомотивом» в матче 20-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги.

Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме обе команды не нанесли ни одного удара в створ ворот. На 24-й минуте с поля был удален главный тренер «Локомотива» Юрий Семин за ругань в адрес судей встречи. Он получил две желтые карточки за 10 минут.

Во втором тайме обе команды имели шансы забить гол и выиграть матч, однако не смогли их реализовать. Отметим, впервые после долгой травмы за «Зенит» сыграл бразилец Малком.

После 20 туров команда Сергея Семака набрала 46 очков и продолжает удерживать лидерство в таблице, у «Локомотива» теперь 35 очков — столько же у «Краснодара» и ЦСКА.