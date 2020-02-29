Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил выступления Матвея Елисеева в текущем сезоне на Кубке мира, а также чемпионатах мира и Европы.

Слова Тихонова цитирует портал РИА Новости. «Будущее может быть за Елисеевым, но его надо брать в ежовые рукавицы, не терпеть никаких возражений», — заявил эксперт, добавив, что если бы Елисеев тренировался под его началом, то выполнял бы весь тренировочный процесс, придерживался бы дисциплины и был бы ответственным.

«Жена – психолог, сам всё знает… Весь сезон провалил! Сегодня у него победа, этого не отменишь», — заключил Тихонов.

Напомним, на чемпионате Европы по биатлону Матвей Елисеев в этом сезоне взял золото в спринте. В Кубке мира Елисеев пока идет 15-м.