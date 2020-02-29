Грозненский «Ахмат» вничью сыграл с «Ростовом» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20. Игра прошла в Грозном на «Ахмат-Арене» и завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт на 45-й минуте, свой 11-й мяч в чемпионате России забил Эльдор Шомуродов. Результативной передачей в этой атаке отметился Ивелин Попов.

Во втором тайме «Ахмат» сравнял счет. На 49-й минуте с пенальти гол забил Одисе Роши. Бернарда Беришу свалил в штрафной площадке Деннис Хаджикадунич, за что «Ахмат» и получил право на 11-метровый удар.

«Ростов» набрал 35 очков и делит второе место в чемпионате России с ЦСКА, «Краснодаром» и «Локомотивом». У «Краснодара» остается матч в запасе. «Ахмат» сейчас идет на 12-й строчке в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, грозненцы набрали 20 очков за 20 туров.