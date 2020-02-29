Российская фигуристка Виктория Синицина, которая выступает в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, показала фото с похода в банный комплекс вместе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

«Редкие банные встречи объединяют», — написала Синицина под фотографией в «сторис», где вместе с ней сидит Загитова и еще одна подруга по имени Ирина.

Напомним, Виктория Синицина и Никита Кацалапов в марте будут выступать на чемпионате мира по фигурному катанию в Монреале. В Канаду пара приедет в статусе действующих чемпионов Европы — турнир в Граце фигуристы выиграли в январе 2020 года.

Алина Загитова еще в декабре 2019 года взяла паузу в карьере и сейчас усиленно тренируется, а также продолжает выступать в различных шоу.