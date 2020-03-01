На Кубке мира по лыжным гонкам в Лахти, Финляндия, сегодня, 1 марта, состоятся две эстафетные гонки.

В каждой из эстафет выступит по две российские команды.

В 12:10 по московскому времени стартует женская эстафета, спортсменки преодолеют 4 этапа, каждый составит 5 километров. За первую команду России выступят Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко. Вторую команду России представят в гонке Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Анна Нечаевская и Диана Головань.

В 13:30 по московскому времени начнется мужская эстафета — четыре этапа по 7,5 километров. За первую команду побегут Илья Семиков, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Андрей Мельниченко. Вторую сборную России исполнил Андрей Собакарев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Артем Мальцев.