Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как продвигаются дела в клубе с продлением его контракта.

Слова Семака с послематчевой пресс-конференции приводит портал «Спорт День за днем». Тренер заявил, что эта работа идет параллельно с его основными задачами в команде.

«Я говорил с руководством, думаю, в ближайшее время сядем и обсудим. Дело сдвинулось с мертвой точки, есть предложение от клуба», — сказал Семак, добавив, что в преддверие игры против московского «Локомотива» не хотелось отвлекаться на контрактные дела.

Напомним, Сергей Семак является главным тренером «Зенита» с лета 2018 года. В первый же сезон команда под его руководством выиграла чемпионат России по футболу за несколько туров до конца.