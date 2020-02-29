Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением по поводу игры своей команды в матче 20-го тура РПЛ против московского «Локомотива».

В эфире «Матч ТВ» Иванович заявил, что обе команды чего-то ждали, однако ничего не случилось и игра закончилась. «Ничего не поменяешь, когда перерыв такой долгий. Нужны две-три официальные игры, чтобы набрали форму, набрать напряжение», — сказал игрок.

По мнению Ивановича, команде не хватило Артема Дзюбы. Как заявил Иванович, «Зенит» готовился все сборы в одном составе, а на игру вышел в другом.

«Дзюба, конечно, лучший бомбардир чемпионата, его не хватает. Но мы могли забить и без Артёма. Надеюсь, он быстро вернется и поможет нам», — заявил Иванович.

Напомним, «Зенит» сыграл с «Локомотивом» вничью со счетом 0:0.