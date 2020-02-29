Российская биатлонистка Екатерина Глазырина рассказала о том, каким образом решилась ее проблема с денежными задолженностями перед Международным союзом биатлонистов.

Слова Глазыриной цитирует портал News.ru. «Если бы меня не было на Кубке IBU в начале сезона, то этот вопрос не решился бы, но так как я поехала туда, то он решился уже до начала сезона», — сказала спортсменка, добавив, что данный вопрос сейчас не стоит.

Напомним, Екатерина Глазырина вернулась после допинговой дисквалификации весной 2019 года, она была отстранена на 2 года. Спортсменка должна была вернуть все призовые IBU, чтобы вновь выступать на соревнованиях под эгидой организации.

В текущем сезоне Екатерина Глазырина выступала на этапах Кубка IBU, а также на чемпионате Европы в Раубичах.