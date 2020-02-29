Футбольный клуб «Ливерпуль» уступил «Уотфорду» в выездном матче в рамках 28-го тура Английской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Викарейдж Роуд» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Все голы «Уотфорд» отправил в ворота «Ливерпуля» во втором тайме. На 54-й минуте счет в матче открыл нападающий Исмаила Сарр с передачи Абдулайе Дукуре. Спустя шесть минут Сарр оформил дубль, только в этот раз ему в атаке помог Трой Дини.

На 72-й минуте Трой Дини отличился сам, голевую передачу на свой счет записал Исмаила Сарр.

«Ливерпуль» за весь матч нанес семь ударов по воротам соперника, из которых один — в створ.

Поражение от «Уотфорда» прервало 44-матчевую серию «Ливерпуля» без поражений в Английской Премьер-лиге, которая началась еще в прошлом сезоне.