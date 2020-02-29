Российский спортивный комментатор, специализирующийся на биатлоне, Дмитрий Губерниев высказал свое мнение по итогам просмотра матча «Зенит» — «Локомотив» в 20-м туре РПЛ.

В своем телеграм-канале Губерниев заявил, что посмотрел игру между «Зенитом» и «Локомотивом». «Встреча запомнилась отборными матюгами прославленного наставника железнодорожников», — написал комментатор, отметив удаление с игры Юрия Семина за ругань в адрес арбитров встречи.

«Лучший тренер страны по версии крепких профессионалов мировой журналистики не знает, что футбол дети смотрят?», — добавил Губерниев.

Напомним, встреча между «Зенитом» и «Локомотивом» прошла в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 0:0. Юрий Семин получил две желтые карточки за 10 минут и был удален с поля уже в середине первого тайма.