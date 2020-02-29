Любители лыж радуются старту этапа Кубка мира в Лахти, а те, кто предпочитают биатлон, сегодня явно следили за спринтерскими гонками чемпионата Европы в Раубичах. Радость пришла и к любителям российского футбола: 20-й тур РПЛ, вернувшейся после зимней паузы, порадовал 29 февраля двумя топовыми вывесками: московским дерби «Динамо» — «Спартак» и встречей «Зенита» с «Локомотивом» в Петербурге.

Эти и другие новости — в традиционной подборке главных событий дня на Nevasport.

Большунов стал вторым в «разделке» на Кубке Мира в Лахти. Победа — у Нисканена

Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 километров с раздельного старта классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти, Финляндия. Победу в гонке одержал представитель Финляндии Ииво Нисканен, ему Большунов проиграл около 10 секунд. Третье место занял норвежец Ханс Кристер Холунд, уступивший уже 28 секунд. Еще трое россиян показали результаты в десятке: Илья Семиков финишировал 4-м, Александр Бессмертных показал 9-е время, Иван Якимушкин — 10-е.

Елисеев выиграл спринт на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах

Российский биатлонист Матвей Елисеев стал победителем мужской спринтерской гонки на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах. Матвей слопал дистанцию в десять километров за 23 минуты и 46,4 секунд. Второе место у Андрея Расторгуева из Латвии, третье — у норвежца Александра Андерсена.

«Зенит» и «Локомотив» сыграли по нулям первый матч РПЛ после зимней паузы

Петербургский «Зенит» вничью сыграл с московским «Локомотивом» в матче 20-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги. В первом тайме обе команды не нанесли ни одного удара в створ ворот. На 24-й минуте с поля был удален главный тренер «Локомотива» Юрий Семин за ругань в адрес судей встречи. Он получил две желтые карточки за 10 минут. Во втором тайме обе команды имели шансы забить гол и выиграть матч, однако не смогли их реализовать.

Йохауг выиграла гонку на 10 км «классикой» в Лахти, Непряева — шестая

Норвежская лыжница Тереза Йохауг одержала победу в гонке на 10 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Серебро взяла шведка Эбба Андерсон. Третье место застолбила за собой Криста Пярмякоски из Финляндии. Лучшей из россиянок была Наталья Непряева, занявшее 6-е место. Алиса Жамбалова финишировала 17-й, Яна Кирпиченко — 20-й. Лидия Дуркина заняла 26-е место. Анна Нечавская стала 30-й, Анна Жеребятьева — на 38-м месте.

«Спартак» выиграл у «Динамо» в 20-м туре Тинькофф РПЛ

Московский «Спартак» обыграл «Динамо» в матче 20-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «ВТБ-Арена» в Петровском парке и завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых. «Спартак» забил в этом московском дерби по голу в каждом из таймов. На 29-й минуте счет в матче открыл полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев. Во втором тайме преимущество «Спартака» удвоил Роман Зобнин, забивший за клуб впервые с апреля 2019 года.

Россиянки провалили спринт на ЧЕ по биатлону. Резцова — в четырех секундах от бронзы

Российские биатлонистки неудачно выступили в спринтерской гонке на открытом чемпионате Европы по биатлону в Раубичах, Белоруссия. Победу в гонке на 7,5 километров одержала шведка Элизабет Хёгберг, также в тройку попали норвежка Ида Лиен и Ирина Кривко. Кристина Резцова стала четвертой, проиграв четыре секунды третьему месту. Екатерина Глазырина заняла 22-е место (2 промаха), Ульяна Кайшева — 23-е (1 промах). Анастасия Поршнева финишировала 27-й, Виктория Сливко — 41-я, Валерия Васнецова — 59-я.